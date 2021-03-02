Нурмагомедов: все говорят о Дастине и Коноре. Но к концу года это изменится

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что следующим чемпионом дивизиона станет не Дастин Порье и не Конор Макгрегор, а Ислам Махачев.

«Все говорят о Дастине, Коноре, Чендлере, Джастине (Гэтжи. — Прим. «Чемпионата»), Оливейре. Но к концу года это изменится.

Не думаю, что кто-то может победить Махачева прямо сейчас. Он будет править. Я действительно верю, что впереди его эра», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и Ислам Махачев, который сразится с Дрю Добером.