А. Емельяненко: хотели бы увидеть мой бой с Джиганом?

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к подписчикам в «Инстаграме». Спортсмен спросил, хотели бы они увидеть его поединок с известным рэпером Джиганом.

«Хотели бы увидеть этот бой?» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.