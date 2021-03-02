Менеджер Чимаева отреагировал на пост Хамзата о завершении карьеры
Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Хамзата Чимаева, прокомментировал решение подопечного завершить карьеру.
«Я искренне люблю этого парня и поддержу его, что бы он ни сделал», — написал Абдель-Азиз в своём «инстаграме».
Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.
26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Чимаев после беседы с ним изменил решение.
Кадыров: я поговорил с Чимаевым. Он не уходит, он остаётся!
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