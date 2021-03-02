Штырков узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков, представляющий бойцовский клуб «Архангел Михаил», узнал имя следующего соперника. 26 марта он сразится с Муратом Гуговым на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ACA, ссылаясь на слова президента промоушена Алексея Яценко.
Ранее сообщалось, что Штырков подписал долгосрочный контракт ACA. 32-летний россиянин выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову единогласным решением судей. Всего на его счету 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения, ещё один поединок завершился вничью. На счету 30-летнего Гугова семь поединков в MMA, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
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