Туменов: из-за того, что Чимаев тяжело восстанавливается, он на эмоциях написал так

Российский боец ММА Альберт Туменов прокомментировал намерение шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева завершить карьеру. Ранее Чимаев написал, что уходит из ММА на фоне проблем со здоровьем. В дальнейшем президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Чимаев продолжит карьеру.

«Может быть, из-за того, что Чимаев тяжело восстанавливается, он на эмоциях написал так. Время пройдёт, месяца два-три — и он вернётся. Думаю, что мы ещё увидим его в октагоне, если ничего серьёзного не случится. После этой болезни же могут быть разные последствия. Он молодой, и не знаю, чем он будет заниматься, кроме как боями.

Я сам болел в ноябре, но я перенёс легко, как обычную простуду. У моих молодых друзей тоже был коронавирус, но таких проблем не было. У них болезнь протекала без особых осложнений тоже, вроде», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.