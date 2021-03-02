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Пётр Ян: мыслей готовится к бою в составе команды Хабиба не было

Пётр Ян: мыслей готовится к бою в составе команды Хабиба не было
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что никогда не думал о том, чтобы готовиться к поединку в составе команды чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мыслей таких не было. Мы только прилетели в Лас-Вегас. Шестичасовой перелёт, состояние такое… Сегодня немного потренировались, чуть вспотели. Но мы прилетели подводиться к бою, на весогонку, на заключительную часть. В этот момент каждый по-своему гоняет вес, у каждого своя система, своя команда. Все абстрагированы друг от друга, от лишних моментов. Мы готовимся своей командой. А потренироваться с командой Хабиба было бы очень интересно», — приводит слова Яна Sport24.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступит на турнире UFC 259, в ходе которого будет защищать пояс от посягательств Алджэмейна Стерлинга.

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