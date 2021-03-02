Власов и Смит оспорят титул чемпиона мира по версии WBO 10 апреля

Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов встретится с американцем Джо Смитом 10 апреля, сообщает BoxingScene. Место проведения схватки ещё не определено. Как и ожидалось, на кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, сообщает BoxingScene.

Напомним, титульный бой Власова со Смитом должен был пройти ещё 13 февраля. Но за день до поединка его пришлось отменить, так как у россиянина диагностировали коронавирус.

Джо Смит (26-2, 21 КО) в прошлом уже бился за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе, но не смог что-либо противопоставить Дмитрию Биволу. Что касается Власова, в прошлом он дрался за звание временного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, но проиграл Кшиштофу Гловацки. За титул чемпиона мира в полутяжёлом весе он подерётся впервые.