Кунченко проведёт дебютный бой в PFL с экс-соперником Нурмагомедова

Российский боец Алексей Кунченко (20-2) из команды «Архангел Михаил» проведёт свой следующий бой 29 апреля в лиге PFL, сообщает пресс-служба «Архангел Михаил».
Бой станет для Кунченко первым в этом промоушене. Его соперником станет Глейсон Тибау, хорошо известный российским болельщикам по поединку с Хабибом Нурмагомедовым.
Алексей проведёт первый поединок после прекращения сотрудничества с UFC. В минувшем бою он уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу.
Что касается Тибау, он выступит впервые с июля 2019 года. Последний раз он дрался в малоизвестной лиге Battlefield FC, тогда он победил Уилла Брукса. Всего у него в ММА 35 побед при 14 поражениях. За годы выступлений в UFC Глейсон встретился с такими соперниками как Хабиб Нурмагомедов, Тони Фегюсон, Джереми Стивенс и Ислам Махачев.
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