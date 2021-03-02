Стерлинг — о Яне: бумажный чемпион. Побил много стариков

Боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о своём ближайшем сопернике, чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне. Американец считает его опасным бойцом, но вместе с тем отмечает, что Ян ещё не бил действительно жёстких оппонентов.

«Я понимаю, что Пётр крепкий парень. Но по большому счёту он просто побил много стариков. Ему нужно победить молодого льва. Мне кажется, он и сам хочет себе доказать, что может, и это определяющий фактор. Он хочет доказать, что действительно чемпион.

Но моя задача состоит в том, чтобы доказать, что он бумажный чемпион. Настоящий чемпион — это тот парень, который победил Кори Сэндхагена, завершив бой с ним менее чем за две минуты", — приводит слова американца MMA Fighting.



Напомним, бой Ян — Стерлинг пройдёт ранним утром 7 марта по московскому времени и станет одним из главных событий турнира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259.