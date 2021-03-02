Энди Руис и Крис Арреола встретятся 24 апреля

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC Крисом Арреолой. Об это сообщалось ещё несколько недель назад. Теперь же стала известна дата встречи. Боксёры проведут схватку 24 апреля, сообщает BoxingScene.

Таким образом, Руис возобновит карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.



В последнем бою, в марте 2019 года, Арреола уступил Адаму Ковнацки.