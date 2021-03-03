«Я был так близок, дело было в дюймах». Порье вспомнил, как чуть не «задушил» Хабиба

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье вспомнил о своём поединке с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым. В частности американец рассказал об эпизоде, когда пытался провести удушающий приём.
«Я просто знаю, как близок я был к победе. Дело было в дюймах, знаю, как это было близко. Но больше всего меня преследует мысль о том, что когда не смог закрыть замок, я не переключился на удушающий Д'Арсе или Анаконда, когда он перекатывался на свою сторону.
Мне сложно сказать, стал ли он самым тяжёлым соперником в моей карьере. Но у него невероятное понимание распределение баланса веса тела. Я боролся много лет, но он знал, где мой вес, и знал, где нужно находиться ему. Это сложно объяснить, но Хабиб очень хорош", — приводит слова Порье BJ Penn.
Напомним, бой Нурмагомедов — Порье прошёл в сентябре 2019 года. Россиянин победил в третьем раунде.
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