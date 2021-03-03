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Кормье: верю, что Махачев – это будущий чемпион UFC

Кормье: верю, что Махачев – это будущий чемпион UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о 29-летнем российском бойце UFC Исламе Махачеве, выступающем в лёгком весе.

«Я верю, что этот человек будет чемпионом UFC. Он фантастичен во всех областях смешанных единоборств. С первого дня в зале АКА он мог биться в стойке с кем угодно и бороться с кем угодно. В предвкушении возможности в очередной раз прокомментировать его бой. Вперёд, чемпион!» — гласит пост Кормье в «Твиттере».

Махачев проведёт следующий поединок с Дрю Добером. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Таким образом, бойцы выступят в карде, в ходе которого состоится три титульных поединка.

В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.

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