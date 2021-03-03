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Диего Брандао проведёт бой на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге

Пресс-служба АСА сообщила, что бразильский боец ММА Диего Брандао проведёт поединок на турнире АСА 120. Его соперником будет россиянин Салман Жамалдаев. Турнир пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». В зал будут допущены зрители.

32-летний Брандао является бывшим соперником ирландца Конора Макгрегора. Под эгидой АСА бразильский нокаутер выступает с 2019 года.

На счету 32-Брандао, за которым закрепилась репутация скандального бойца, 25 побед и 16 поражений в карьере, у 32-летнего Жамалдаева по прозвищу «Злой» 18 побед при 2 поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Иван Штырков на этом же турнире проведёт бой с Муратом Гуговым.

Штырков подписал долгосрочный контракт ACA. 32-летний россиянин выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову единогласным решением судей.