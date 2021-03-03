Хабиб Нурмагомедов рассказал, что люди недооценивают больше всего

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что главной ценностью в жизни считает время.
«Время – это то, что люди недооценивают больше всего. Можно купить всё в этой жизни, но здоровье и время не купишь. Время очень важно. Если вы зря потратите время, неправильно воспользуетесь им, не направите его в правильное направление, то вы никогда не сможете его вернуть.
Поэтому мы должны ценить время. Время – это всё, что у нас есть. Но многие люди пренебрегают им», — цитирует Нурмагомедова Esquire.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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