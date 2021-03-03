Видео: фильм о пути Петра Яна к чемпионскому поясу UFC

Бойцовский клуб «Архангел Михаил» и РМК ТВ подготовили фильм, повествующий о пути российского бойца MMA Петра Яна к поясу чемпиона UFC в легчайшем весе. В фильме присутствуют редкие кадры участия юного Яна в боксёрском поединке.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.