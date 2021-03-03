Адесанья: я не удивлён, что Ромеро уволили из UFC. Он слишком старый
Чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья прокомментировал решение руководства промоушена расторгнуть контракт с Йоэлем Ромеро.
Напомним, в феврале 2020 года Ромеро проиграл Адесанье единогласным решением судей. Впоследствии он подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator.
«Я не удивлён. Я ещё до нашего боя говорил, что это его последний шанс подраться за пояс UFC.
Говорят, мол, я бегал от него, но после Косты (в сентябре 2020 года Адесанья нокаутировал Паулу Косту во втором раунде. — Прим. «Чемпионата») все понимают, почему он боялся сделать шаг влево или вправо. Потому что я сразу поймал бы его ударом. Я просто парализовал его в том бою.
Ромеро слишком старый. До скорого, мальчик", — приводит слова Адесаньи ESPN.
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:12
-
11:16
-
11:01
-
10:13
-
10:00
-
09:38
-
08:50
-
08:30
-
02:12
-
00:40
- 2 марта 2021
-
23:58
-
22:58
-
22:05
-
21:15
-
20:50
-
18:59
-
17:40
-
16:43
-
16:30
-
16:07
-
16:00
-
15:02
-
14:29
-
14:00
-
13:02
-
12:31
-
12:13
-
11:37
-
11:00
-
10:56
-
10:02
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам