Адесанья: я не удивлён, что Ромеро уволили из UFC. Он слишком старый

Чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья прокомментировал решение руководства промоушена расторгнуть контракт с Йоэлем Ромеро.

Напомним, в феврале 2020 года Ромеро проиграл Адесанье единогласным решением судей. Впоследствии он подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator.

«Я не удивлён. Я ещё до нашего боя говорил, что это его последний шанс подраться за пояс UFC.

Говорят, мол, я бегал от него, но после Косты (в сентябре 2020 года Адесанья нокаутировал Паулу Косту во втором раунде. — Прим. «Чемпионата») все понимают, почему он боялся сделать шаг влево или вправо. Потому что я сразу поймал бы его ударом. Я просто парализовал его в том бою.

Ромеро слишком старый. До скорого, мальчик", — приводит слова Адесаньи ESPN.