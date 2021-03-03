Рой Джонс оценил решение Нурмагомедова закончить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

«Очень сложно быть несогласным с его решением завершить карьеру. После смерти отца, который был важнейшим человеком в его жизни, сложно выходить снова на ринг и драться с той же страстью.

У них была настоящая семейная команда. И когда ты теряешь своего самого важного партнера по команде, то тебе становится невероятно сложно.

Я могу понять его, ведь он всегда выходил на бои на глазах отца. Я бы поддержал любое его решение, ведь он лучше знает, что чувствует внутри себя», — цитирует Джонса «Р-Спорт».