Рой Джонс оценил решение Нурмагомедова закончить карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.
«Очень сложно быть несогласным с его решением завершить карьеру. После смерти отца, который был важнейшим человеком в его жизни, сложно выходить снова на ринг и драться с той же страстью.
У них была настоящая семейная команда. И когда ты теряешь своего самого важного партнера по команде, то тебе становится невероятно сложно.
Я могу понять его, ведь он всегда выходил на бои на глазах отца. Я бы поддержал любое его решение, ведь он лучше знает, что чувствует внутри себя», — цитирует Джонса «Р-Спорт».
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