Артур Бетербиев объяснил, почему для него особенно важен бой с Адамом Дайнесом в Москве

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев поделился мыслями о предстоящей встрече с немцем Адамом Дайнесом.
«Мой предстоящий бой будет первым в моей профессиональной карьере, который я проведу в России. Это радует. Мне приятно, что я смогу выступить у себя на родине, перед своими болельщиками. Я сильно мотивирован, для меня важно защитить свои чемпионские пояса. Мой соперник приедет ко мне домой, что забрать их. И моя цель — не допустить этого. Я получаю удовольствие от каждого боя, и стремлюсь ко всем предстоящим поединкам подходить с новыми навыками. По-прежнему рассчитываю, что когда-то наконец-то стану хорошим боксером.
Что касается моего соперника и самого боя — у нас есть варианты, которые мы прорабатываем с командой. Даже самый титулованный боксер не способен полностью измениться за время одной подготовки. То, что наработано годами, за один тренировочный лагерь не поменять. Поэтому заготовки, и варианты очень важны — но как сложится сам бой никто не может предугадать. Ты можешь учитывать множество факторов перед поединком, но в ринге многое может пойти иначе. Тем более в чемпионских боях, где оба соперника сильно мотивированы.
Ко всем своим боям я готовлюсь на 100%, не позволяю себе никаких поблажек. Рассчитываю, что и к предстоящему поединку я подойду в полной готовности и в отличной форме. Я прохожу сбор в Кисловодске, и на данном этапе могу сказать, что он проходит очень хорошо. Все идет, как и было запланировало — без каких-либо проблем. В ближайшее время отправимся в Москву, там пройдет финальная часть подготовки. На протяжении всего лагеря я тренируюсь вместе со всей своей командой. Ко мне приехали тренеры из Канады. Так что каких-то изменений в этом плане нет», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.
Поединок состоится 20 марта на московской арене «Мегаспорт».
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