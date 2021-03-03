Вице-президент АСА рассказал, как А. Емельяненко уходил в запой, занимаясь в «Ахмате»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, как российский боец ММА Александр Емельяненко уходил в запой, занимаясь в «Ахмате».



«Александр Емельяненко — дружественный нам спортсмен, именно для клуба «Ахмат». Он тренировался несколько лет в клубе и находится на связи с руководством. Александр сам проявил инициативу, чтобы прийти на турнир, посидеть, прочувствовать атмосферу. Естественно, мы ему рады были, не видели давно.



Может ли пройти его бой у нас? Да, но с условием, чтобы он привел себя в форму. Он, наверное, килограмм 140 весит? Понятно, что в такой форме он далек от выхода в клетку в конкурентном бою. Если приведет себя в порядок… Александр — это имя, это бренд. Я убежден, что сейчас это самый харизматичный и яркий трештокер в России. Это парень, который умеет поддеть здесь и сейчас. Он интересен и притягивает к себе. Поэтому, конечно, он нам интересен, если приведет себя в форму.



Может ли Александр привести себя в форму в «Ахмате»? Я думаю, сейчас это вряд ли возможно. Наверное, даже невозможно, потому что было слишком много шансов у Александра, чтобы привести себя в форму и вести здоровый образ жизни. В «Ахмате» ему всегда помогали — вы же помните его кубики пресса? Слишком много шансов было, но, к сожалению, Александр не выдерживал эту линию, не доходил до конца.



Если человек хочет чего-то, то он будет из кожи вон лезть… Есть соседние республики, куда он уезжал, где его видели. Видимо, когда он уже не мог противостоять своим желаниям, он уезжал в другие места и там, скажем так, пробовал алкоголь», — приводит слова Бадаева Sport24.