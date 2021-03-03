Вице-президент АСА: Мирзаев должен провести у нас три боя. В Bellator мы его не отпустим

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о ситуации с контрактом Расула Мирзаева. Ранее Мирзаев заявил, что его контракт с АСА завершился и он хочет выступать в MMA-промоушене Bellator.



«Когда подписывается контракт с бойцом, определяется энное количество боев и энное количество времени. Да, по времени его контракт истек. Но он провел три боя, и три у него осталось. Была пандемия — это автоматическое продление контракта на полгода. Бойцы бездействовали, переносились турниры. Сейчас у Мирзаева отменился поединок. Да, не по вине Расула, но нам от этого не легче. Мы хотели задействовать наш важный актив, ценный, но он не подрался. И мы сейчас соберем все эти моменты и отправим их менеджеру Расула. Свои три боя у нас он еще должен провести. А то это получается, как прийти на работу, с 9 до 18:00 проспать и сказать: «так, я отработал. До свидания!» Но качество твоей работы оставит вопросы. Бойцы не могут простаивать, а потом говорить, что у них контракт закончился.



Вчера он дал интервью, не знаю, кому, мне скинули. В нем Расул заявил, что контракт с АСА закончился, взаимоотношения с лигой закончились, вспомнил, что у него есть незаконченные дела в Bellator, и вообще, он мечтает выступить за океаном. Но мы должны понимать, что, во-первых, у Расула есть контракт с АСА. Во-вторых, он идет на серии из двух поражений, а таких бойцов неохотно подписывают в большие организации. Bellator не так часто приглашает россиян, ну, и мы его не отпустим», — приводит слова Бадаева Sport24.