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Майки Гарсия может провести бой с Мэнни Пакьяо в мае 2021 года

Майки Гарсия может провести бой с Мэнни Пакьяо в мае 2021 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Американский боксёр Майки Гарсия заявил, что может провести бой против бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в мае 2021 года.

«Мы уточняем детали. Надеемся, что получим точные дату и место в ближайшие дни. Мы стараемся сделать всё, чтобы провести бой в мае. Мы долго работали над поединком, особенно в прошлом году. Сейчас мы близки к тому, чтобы всё закончить. Я в предвкушении. Это будет великий бой. Это здорово для моей карьеры, для болельщиков, как и для бокса в целом», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

41-летний Пакьяо — первый и до настоящего времени единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, ещё два боя завершились вничью.

Ранее сообщалось, что в 2021 году филиппинец может провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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