Бой Уланбекова и Николау отменён во второй раз

Российский боец UFC Тагир Уланбеков не выступит на турнире в Лас-Вегасе 12 марта. Об этом сообщили в команде российского спортсмена.



«Бой против Николау отменен», — приводит слова представителя команды бойца ТАСС.



Соперником Уланбекова должен был стать бразильский спортсмен Матеус Николау. Этот бой срывается уже во второй раз. Изначально эта встреча должна была состояться в январе 2021 года на турнире UFC 257, но Тагир вынужден был отказаться от поединка из-за перелома носа.



Уланбеков должен был провести второй поединок в UFC. Дебютную схватку в промоушене он провёл в октябре минувшего года — Тагир решением судей победил Бруно Силву. Что касается Николау, то для него этот бой должен был стать первым в UFC после возвращения. Он выступал в лиге с 2015 по 2018 год, победил три раза в четырёх боях. Последний поединок в ММА провёл в августе 2019 года в промоушене Brave FC.