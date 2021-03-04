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Пётр Ян рассказал о причинах переноса первого поединка с Алджэмейном Стерлингом

Пётр Ян рассказал о причинах переноса первого поединка с Алджэмейном Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал о причинах, по которым был перенесён его поединок с Алджэмейном Стерлингом в декабре 2020 года.

«Декабрьский поединок перенесли по моим личным причинам. Я посчитал, что для меня будет лучше иметь больше времени для подготовки. Была ли это травма? Да, я заболел», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.

27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджэмейна Стерлинга, однако поединок был перенесён на 2021 год.

Бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

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