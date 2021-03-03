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Пётр Ян: Сэндхаген не имеет права вообще говорить о поясе. Кому он интересен?

Пётр Ян: Сэндхаген не имеет права вообще говорить о поясе. Кому он интересен?
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян поделился мнением о Кори Сэндхагене.

«Я считаю, что Кори Сэндхаген не имеет права вообще говорить о каком-то там поясе сейчас. Пока он не заберёт реванш со Стерлингом. В субботу я буду бить парня, который задушил его за полторы минуты. Посмотрите на него, кому он интересен? Кто о нём говорит?» — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее Сэндхаген заявил, что планирует «нокаутировать в июле» победителя боя Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Сэндхаген в начале февраля 2021 года одержал яркую победу над 39-летним Фрэнки Эдгаром в соглавном бою турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184).

Бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

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