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Пётр Ян: возможно, моим следующим соперником после Стерлинга станет Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян: возможно, моим следующим соперником после Стерлинга станет Ти Джей Диллашоу
Бокс/ММА / UFC 0
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал, кто может стать его следующим соперником после Алджэмейна Стерлинга.

«Я уже имею представление, кто будет следующим моим соперником после Стерлинга. Возможно, это будет Ти Джей Диллашоу. Что я думаю о его дисквалификации за применение стероидов? Пояс до этого был у него. Ти Джей не проигрывал никому этот пояс. Да, принимал, поймали его. Но я наблюдал за ним, он мне интересен именно как боец, хочу подраться с ним. Похожий стиль у нас. Думаю, это будет очень интересный и очень жёсткий поединок», — сказал Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани.

Бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

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