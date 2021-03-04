Махачев: Стерлинг — не самый опасный соперник для Яна

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, поделился ожиданиями от поединка российского чемпиона промоушена Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.



«Если в первом раунде Стерлинг не сможет навязать свою борьбу, то Пётр сможет его финишировать. Стерлинг — не самый опасный соперник для Яна. Кори Сэндхаген, который недавно победил Фрэнки Эдгара – вот этот парень опасен. Я смотрел пару его боёв, он очень чувствительный в стойке, хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию. У Яна такой же стиль: стойка, бокс, руки-ноги. В их поединке будет своего рода фехтование – кто кого перебьёт. Если Пётр победит, 95%, что Сэндхаген будет его следующим оппонентом», — сказал Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.



Бой Ян — Стерлинг состоится на турнире UFC 259, который пройдёт в ночь с 6 на 7 марта мск.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

