Ислам Махачев высказался о треш-токинге Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о треш-токинге россиянина Петра Яна.

«До сих пор есть такие люди, которые считают, что некоторые бойцы много разговаривают. Но тот, кто не разговаривает, не интересен UFC. Например, есть бойцы, которые не занимаются треш-токингом, выигрывают бои, но UFC всё равно их не раскручивают. Закончится у него контракт, и они поднимут ему зарплату максимум на 5%. А если проиграет, то даже уволить могут. Если же кто-то разговаривает, бросает другим вызовы, то он становится медийной личностью, и лиге уже всё равно, проигрывает он или выигрывает – они его любят, дают хорошие контракты и большие предложения.

Наглядный пример – Рашид Магомедов. Выиграл несколько боёв, а потом один проиграл – и всё, ему не дали контракт. У Джона Фитча в своё время была большая победная серия. Но он молчал, и ему не давали бой за пояс. А потом он проиграл, и ему не продлили контракт. После этого даже в других организациях бойцы себя особо не показывают. Вряд ли кто-то платит больше, чем UFC, и далее у ребят всё идёт на спад», — сказал Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

В ночь с 6 на 7 марта Яну предстоит провести бой со Стерлингом в рамках турнира UFC 259.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.