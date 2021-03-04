Источник: UFC уволил Оверима и дос Сантоса
UFC уволил бывшего претендента на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистара Оверима, а также бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джуниора дос Сантоса, сообщает MMAJunkie.
На данный момент официально о прекращении сотрудничества с бойцами объявлено не было.
Напомним, в своём последнем бою Оверим проиграл россиянину Александру Волкову. Россиянин нокаутировал своего оппонента на третьей минуте второго раунда. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.
Джуниор дос Сантос в свою очередь в декабре прошлого года проиграл Сирилу Гану. На его счету 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. Бразилец проиграл свои четыре последних боя в рамках UFC.
Деррик Льюис: было бы здорово подраться с Оверимом
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