Махачев о бое Адесанья – Блахович: думаю, на технике и своём стиле Адесанья победит

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного боя Ян Блахович – Исраэль Адесанья, который станет главным событием турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

«Это очень конкурентный бой, в процентах примерно 55 на 45 я ставлю на Адесанью. Это два ударника, но я считаю, в этом аспекте Адесанья всё же получше. Что касается весовой категории, вряд ли у них будет большая разница в весе. Ударная мощь у Блаховича чуть сильнее, но, думаю, на технике и своём стиле Адесанья победит.

Тренер Адесаньи сказал, что Исраэль не будет набирать вес к этому поединку и ему это не нужно? Я думаю, это ошибка – искусственно набирать вес. Ты замедляешься, чувствуешь себя будто не в своей тарелке. Надо драться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Не думаю, что в случае победы Адесанья сможет подняться на первую строчку рейтинга pound-for-pound. Думаю, он может занять второе или третье место», – сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.