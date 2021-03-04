Адесанья: не могу заснуть. Вино или виски?

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья пошутил над своим предыдущим соперником Пауло Костой, который признался, что употреблял алкоголь перед боем, чтобы уснуть.
Адесанья на своей странице в «Твиттере» опубликовал своё фото с подписью: «Не могу уснуть». Далее боец поставил смайлики с бокалом вина, стаканом виски и вопросительным знаком.
«Это просто смешно, есть определённые вещи, которые я делал перед боями в прошлом, когда я учился на своих ошибках. Но я пошёл и выполнил свою работу. Некоторые люди не подходят для такого образа жизни. Я скажу вам одно – лучшее, что можно сделать на его месте, это признать поражение. Ему надрали зад. Тот факт, что он продолжает искать оправдания, в конечном итоге сделает только хуже», – заявлял ранее боец.
Адесанья проведет бой с чемпионом полутяжелого дивизиона Яном Блаховичем 6 марта на UFC 259.
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