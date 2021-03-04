Махачев об Адесанье в тяжёлом дивизионе: его телосложение не позволяет набирать лишний вес

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился мнением о возможном выступлении Исраэля Адесанья в тяжёлом дивизионе.

«Недавно я смотрел видео, как Джон Джонс работает на лапах, и я не думаю, что они с Адесаньей сойдутся. Джонс – огромный. Искусственно он набрал вес или так растолстел – не знаю.

Верю ли что при подготовке Адесанья способен забрать пояс в тяжёлом весе? Я видел его, пока у него не было боёв. Я бы не сказал, что он какой-то огромный. И он не заплывает, как некоторые бойцы. Его телосложение не позволяет ему набирать лишний вес. Думаю, если он захочет подняться в тяжёлый вес, это будет его ошибкой. Там уже огромные парни, и есть даже те, кто гоняет вес для того, чтобы уложиться в лимит», – заявил Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Адесанья проведет бой с чемпионом полутяжелого дивизиона Яном Блаховичем 6 марта на UFC 259.