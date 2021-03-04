Ислам Махачев может сразиться с Тони Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что в случае победы над Дрю Добером в ближайшие выходные ему могут дать бой с Тони Фергюсоном.

«Если я «финиширую» Добера, может быть всё что угодно. Там может быть и Тони Фергюсон, и Рафаэль дос Аньос. Посмотрим», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.