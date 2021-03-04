А. Емельяненко: думаю, Нурмагомедов вернётся. Кроме как драться, он больше ничего не может

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Емельяненко спросили, уверен ли он, что Нурмагомедов вернётся в спорт.
«Думаю, да. Кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать. Это его стихия, он чемпион и должен продолжать свою спортивную карьеру», — цитирует Емельяненко «Всёпроспорт».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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