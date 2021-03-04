Дейли и Хомаси сразятся на Bellator 257
В Bellator в третий раз попробуют организовать бой с участием Пола Дейли и Сабы Хомаси. Об этом сообщает Sherdog.
Бойцы, выступающие в полусредней весовой категории, сразятся на турнире Bellator 257, который состоится в ночь с 16 на 17 апреля мск. Турнир состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Напомним, на Bellator 257 пройдут четвертьфиналы Гран-при Bellator в полутяжёлом весе: Вадим Немков — Фил Дэвис и Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро.
Изначально Дейли и Хомаси должны были сразиться на турнире Bellator 232 в октябре 2019 года, однако тогда Хомаси снялся с боя из-за травмы. Затем они должны были выйти в октагон на турнире Bellator 241 в марте 2020 года, однако соревнования пришлось отменить по причине пандемии коронавируса.
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