Соперник Махачева назвал его главный недостаток

Американский боец MMA Дрю Добер, который сразится с Исламом Махачевым на турнире UFC 259 в ближайшие выходные, назвал главный недостаток россиянина.
«У него феноменальный кикбоксинг, он левша, дерётся очень бодро. Не думаю, что у него есть явные минусы. Считаю, что его главный недостаток заключается в том, что он боится совершить ошибку.
В общем и целом он является прекрасным бойцом смешанного стиля. Но мне не терпится увидеть, какую ошибку он совершит, когда я загоню его в неудобное положение в бою», — сказал Добер на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном бою сойдутся обладатель пояса в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. В основном карде также выступит россиянин Пётр Ян, который будет защищать пояс в легчайшем весе против Алджэмейна Стерлинга, и боец лёгкой весовой категории Ислам Махачев, который сразится с американцем Дрю Добером.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.
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