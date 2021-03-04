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В «инстаграме» скончавшегося отца Хабиба Нурмагомедова появился новый пост. Фото

В «инстаграме» скончавшегося отца Хабиба Нурмагомедова появился новый пост. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

В официальном «инстаграме» Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, появился новый пост. На фотографии отец и сын Нурмагомедовы изображены на фоне гор.

Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, 3 июля 2020 года Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его 32-летний сын Хабиб, на счету которого 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в настоящее время занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

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