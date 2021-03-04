Джуниор дос Сантос попрощался с UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос попрощался с промоушеном. Пост был опубликован в «инстаграме» спортсмена.



«Спасибо UFC за эти прекрасные 12 лет. Я прошёл через настоящую мясорубку, чтобы заслужить свой шанс завоевать чемпионский пояс. Для меня было большой честью завоевать его и проводить его защиту. Спасибо каждому оппоненту, каждому фанату и критику. Я собираюсь взять паузу, но с нетерпением жду движения вперёд», — написал в своём «инстаграме» бразильский спортсмен.



Джуниор дос Сантос в декабре прошлого года проиграл Сирилу Гану. На его счету 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. Бразилец проиграл свои четыре последних боя в рамках UFC.