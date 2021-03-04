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Rizin заинтересован в подписании Алистара Оверима

Rizin заинтересован в подписании Алистара Оверима
Бокс/ММА / UFC 0

Президент Rizin Нобуюки Сакакибара сообщил, что лига заинтересована в подписании контракта с нидерландским бойцом Алистаром Оверимом.

«Я считаю, что Оверим оказал огромное влияние как на спорт здесь, в Японии, так и во всём мире. Помню, как я прилетел в Нидерланды за подписанием его брата, увидел его и решил взять обоих. Ему тогда было всего 17 лет. Может, я и не прав, но именно в Японии он дебютировал как профессионал. Здесь началась его карьера, так что, если он захочет, то может завершить карьеру здесь же», — приводит слова Сакакибары BJPenn.

Напомним, в своём последнем бою Оверим проиграл россиянину Александру Волкову. Россиянин нокаутировал своего оппонента на третьей минуте второго раунда. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.

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