Оверим сделал первое заявление после отчисления из UFC
Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим отреагировал на увольнение из лиги. Боец поблагодарил боссов промоушена за многолетнее сотрудничество.
«Последний забег подошёл к концу, но что это был за забег. Озираясь на десять лет, проведённых в UFC, могу сказать, что это был невероятный жизненный опыт. Огромное спасибо всей организации UFC, фанатам и болельщикам. Не мог и пожелать себе лучшего карьерного пути. Особенная благодарность Дане Уайту и Лоренцо Фертитта, что сделали этот путь возможным. Драться для всех вас было большой честью», — написал Оверим.
Соответствующий пост доступен на странице Алистара в «Инстаграме».
Напомним, в последнем поединке в американском промоушене Оверим досрочно уступил Александру Волкову.
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