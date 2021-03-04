Волков считает, что Джон Джонс заслуживает титульный бой в тяжёлом весе

Российский тяжеловес Александр Волков, занимающий пятое место в рейтинге UFC в своём дивизионе, оценил перспективы бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса в новой весовой категории. По словам россиянина, Джонс заслуживает того, чтобы сразу же сразиться за титул.

«На переход Джона Джонса смотрю хорошо. Это делает наш дивизион более живым и интересным. Он поможет проявить себя тяжеловесам. Бой с ним привлекает внимание. И тот же титульный бой Джонс заслужил. Это не просто какой-то боец, он и не Конор Макгрегор, который один бой выиграл и сразу перешёл в другую категорию.

Джонс много лет защищал пояс в полутяжёлом весе и заслужил более топовые позиции в том дивизионе, куда бы ни перешёл. Везде он должен драться за пояс, он это заслужил. В этом плане нет вопросов. А с кем ему ещё драться? Не вижу ни одного человека, с кем ему было бы интересно драться в тяжёлом весе с выгодой для себя», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».

Напомним, Джон Джонс ещё не дебютировал в тяжёлом весе. Ожидается, что летом он встретится с победителем титульного боя между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.