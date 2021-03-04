Тренер Стерлинга: Алджэмейн может стать Джоном Джонсом легчайшего дивизиона

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, а ныне тренер по джиу-джитсу Мэтт Серра, который, в том числе, работал и с Алджэмейном Стерлингом, высказался о своём подопечном. По словам специалиста, у Стерлинга есть потенциал, чтобы стать по-настоящему доминирующим чемпионом легчайшего веса.

«Стерлинг по-настоящему свиреп, его можно описать именно этим словом. Он прирождённый и бесстрашный боец. Если вы взглянете на его карьеру, то поймёте, что талант всегда был при нём. Вопрос состоял в том, чтобы собрать всё воедино. Стерлинг действительно может стать Джоном Джонсом легчайшего дивизиона. У него большой талант, он способен делать всё, что ему хочется. Убеждён, что он станет новым чемпионом и будет удерживать пояс долгое время», — приводит слова Серра MMAJunkie.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Стерлинг на турнире UFC 259 встретится с чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259.