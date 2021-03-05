Пётр Ян назвал Диллашоу «читером» и пригрозил его «наказать»

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о бывшем чемпионе лиги в этом дивизионе Ти Джее Диллашоу. Россиянин снова выразил готовность встретиться с ним. Однако на этот раз Ян позволил себе резкие высказывания в адрес Диллашоу, чего раньше не допускал.
«С кем бы хотел встретиться после боя со Стерлингом? С читером Диллашоу. Многие полагают, что после отстранения он не заслуживает титульного поединка. Но я убеждён, что для него это будет не награда, а наказание.
Что касается моих планов, если не получу травм в бою со Стерлингом, то хотелось бы вернуться как можно раньше. Надеюсь, смогу провести три защиты титула в 2021 году», — приводит слова Яна BJ Penn.
Напомним, Диллашоу отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, именно потому Ян назвал его «читером». Возвращение американца в клетку ожидается в нынешнем году.
Ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян на турнире UFC 259 будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 259.
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