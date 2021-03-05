«Просто хочется побить эту кучерявую голову». Ян – о возможном конфликте со Стерлингом

Российский боец UFC Пётр Ян в преддверии защиты титула чемпиона в легчайшем весе на пресс-конференции к турниру UFC 259 высказался о предстоящем поединке с британцем Альджамейном Стерлингом.
«Конфликт со Стерлингом? С ним у меня нет никакого конфликта. Просто хочется побить эту голову кучерявую.
Встреча в зале со Стерлингом? Я его не замечаю. Посмотрите на него, он сидит, словно его и нет. Так же и в зале было, я даже не понял, он это был или нет», — сказал Ян на пресс-конференции к турниру UFC 259.
Напомним, что турнир по смешанным единоборствам UFC 259 пройдёт в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в ходе которого состоятся сразу три титульных поединка – Ян Блахович встретится с Исраэлем Адесаньей за пояс в полутяжёлом весе, Аманда Нуньес проведёт третью защиту с Меган Андерсон, а Пётр Ян выйдет в октагон с Альджмейном Стерлингом.
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