Президент UFC — о Шлеменко: вы о ком? Где он выступает?

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что не знает российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко. Ранее Шлеменко заявлял, что желает выступать в UFC.

«О ком вы говорите? Где он сейчас выступает? Я думаю, что, если этот боец популярен и заинтересует нас, он будет в списках», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

«Почему я про UFC говорил… Потому что были договорённости и понимание. Потом случилась непонятная ситуация, которая продлилась и до сих пор длится, из-за которой мне приходится ходить в наморднике. И не только мне», — говорил ранее Шлеменко.