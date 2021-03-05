Президент UFC — о Шлеменко: вы о ком? Где он выступает?

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что не знает российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко. Ранее Шлеменко заявлял, что желает выступать в UFC.
«О ком вы говорите? Где он сейчас выступает? Я думаю, что, если этот боец популярен и заинтересует нас, он будет в списках», — рассказал Уайт на пресс-конференции.
Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
«Почему я про UFC говорил… Потому что были договорённости и понимание. Потом случилась непонятная ситуация, которая продлилась и до сих пор длится, из-за которой мне приходится ходить в наморднике. И не только мне», — говорил ранее Шлеменко.
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