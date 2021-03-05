Стотс и Хилл подерутся на Bellator 258

Американские бойцы смешанных единоборств Рофеон Стотс и Джош Хилл выйдут в октагон на турнире Bellator 258 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), который состоится в ночь с 7 на 8 мая мск. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

Изначально Стотс и Хилл должны были встретиться на турнире Bellator 253 в ноябре 2020 года. Хилл снялся с боя, Стотсу дали в соперники Кита Ли, и Рофеон победил его единогласным решением судей.

Стотс и Хилл пока не потерпели ни одного поражения в Bellator: на счету первого три победы в трёх боях, у второго две победы в двух боях.

Всего на счету Стотса 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У Хилла 20 побед и три поражения в 23 боях в MMA.