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Шлеменко отреагировал на слова президента UFC о нём

Шлеменко отреагировал на слова президента UFC о нём
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт дал понять, что не знает, кто такой Шлеменко.

«Руководитель этой организации мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации. Он о них вообще не говорит, я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что. Все переговоры по бойцам в основном ведут матчмейкеры.

У меня личных встреч с Даной Уайтом не было. Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, узнает», — цитирует бойца ТАСС.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Всего на счету российского спортсмена 73 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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