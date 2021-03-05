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А. Емельяненко оценил возможность боя с рэпером Джиганом

А. Емельяненко оценил возможность боя с рэпером Джиганом
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его заинтересовала перспектива провести боксёрский поединок с известным рэпером Джиганом. Емельяненко спросили, возможен ли его бой с музыкантом.

«Да, если он согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса.

Все соперники опасные. Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением», — приводит слова бойца «Всепроспорт».

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

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