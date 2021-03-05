А. Емельяненко оценил возможность боя с рэпером Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его заинтересовала перспектива провести боксёрский поединок с известным рэпером Джиганом. Емельяненко спросили, возможен ли его бой с музыкантом.
«Да, если он согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса.
Все соперники опасные. Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением», — приводит слова бойца «Всепроспорт».
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
- 5 марта 2021
-
15:02
-
14:01
-
13:01
-
11:55
-
11:02
-
10:00
-
08:51
-
08:47
-
08:00
-
07:40
-
07:33
-
01:58
-
01:46
-
00:23
- 4 марта 2021
-
23:59
-
22:39
-
21:31
-
20:57
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
15:00
-
13:42
-
13:36
-
13:01
-
13:00
-
12:01
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
07:33
-
07:10
-
05:16
-
03:51
-
02:41