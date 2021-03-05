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Махачев: если бы не Нурмагомедов, Макгрегор не стал бы настолько известным

Махачев: если бы не Нурмагомедов, Макгрегор не стал бы настолько известным
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев оценил популярность чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Махачева спросили, как он оценивает утверждение, что Нурмагомедов не стал бы таким известным, если бы не Макгрегор.

«Если бы не Хабиб, Конор тоже не стал бы настолько известным. Как об этом не говорить, если люди выступают в одном весе.

Если ты выигрываешь и твой соперник выигрывает, вы определённо встретитесь на вершине. На тот момент они были лучшими, поэтому сошлись», — приводит слова Махачева Sport24.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде боя.

В ночь с 6 на 7 марта мск Махачев сразится с Дрю Добером на турнире UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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