Малыхин прокомментировал успешный дебют в ONE Championship
Российский тяжеловес Анатолий Малыхин, выступающий в азиатской лиге ММА ONE Championship, прокомментировал свой дебют в организации. Напомним, 5 марта россиянин досрочно победил Алешандро Мачадо.
«Я очень рад что удалось так закончить этот бой. Мы проделали очень много работы с моей командой. Спасибо моему сопернику. Далее я хотел бы встретиться с Амир Алиакбари. Все говорят, что он супер-боец, я считаю себя лучшим бойцом чем он. Так что, если сегодня он одержит победу, я жду его в октагоне», — сказал Малыхин после боя.
Отметим, что иранский боец Амир Алиакбари на турнире сенсационно проиграл. В главном событии шоу он уже в первом раунде был нокаутирован представителем Южной Кореи Канг Чжи Воном.
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