Вартанян: у Стерлинга пораженческий настрой

Бывший временный чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями о грядущем противостоянии чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. По словам Вартаняна, американец перед схваткой подаёт признаки пораженческого настроя.

«Думаю, то, о чём говорит постоянно Стерлинг про Хабиб-стайл, неосуществимо. Петя тоже хороший борец. Выживет, я думаю.



Стерлинг — самый опасный противник в карьере Яна. Он сильнее Альдо. Но Алджэмейна нокаутировали. Всё зависит от боя: от стиля и плана. Что касается трэш-тока со стороны Петра, то он перед боем говорил немного — это его стандарт. Ему палец в рот не клади. Сибирский трэш-ток, я бы сказал. Он всегда был такой. Это никак не скажется на выступлении. Выйдет на бой как обычно.



Стерлинг готовит себя к поражению. На русском писал Петру, называл его «брат». Это заигрывание, когда он себя ниже ставит. Очевидно, это пораженческий настрой. Зачем тогда на бой выходить? Как и все бойцы — из-за денег», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступит в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет американец Алджэмейн Стерлинг. Это будет первая защита титула для россиянина, который он завоевал летом минувшего года, когда досрочно победил экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Жозе Альдо.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.