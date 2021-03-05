Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вартанян: у Стерлинга пораженческий настрой

Вартанян: у Стерлинга пораженческий настрой
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший временный чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями о грядущем противостоянии чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. По словам Вартаняна, американец перед схваткой подаёт признаки пораженческого настроя.

«Думаю, то, о чём говорит постоянно Стерлинг про Хабиб-стайл, неосуществимо. Петя тоже хороший борец. Выживет, я думаю.

Стерлинг — самый опасный противник в карьере Яна. Он сильнее Альдо. Но Алджэмейна нокаутировали. Всё зависит от боя: от стиля и плана. Что касается трэш-тока со стороны Петра, то он перед боем говорил немного — это его стандарт. Ему палец в рот не клади. Сибирский трэш-ток, я бы сказал. Он всегда был такой. Это никак не скажется на выступлении. Выйдет на бой как обычно.

Стерлинг готовит себя к поражению. На русском писал Петру, называл его «брат». Это заигрывание, когда он себя ниже ставит. Очевидно, это пораженческий настрой. Зачем тогда на бой выходить? Как и все бойцы — из-за денег», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступит в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет американец Алджэмейн Стерлинг. Это будет первая защита титула для россиянина, который он завоевал летом минувшего года, когда досрочно победил экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Жозе Альдо.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021